Москва, 20 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Быстрое восстановление экономики России придает уверенность инвесторам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал данные агентства «Блумберг», согласно которым фондовый рынок России растет рекордными темпами.

Фондовый рынок

«Достаточно быстрое восстановление экономики придает уверенность инвестору и повышает привлекательность инвестиций в РФ. ЦБ борется с инфляцией, сырьевые индикаторы также на высоких уровнях. К тому же профицитный бюджет также выступает сигналом того, что на государственном уровне также заинтересованы в росте экономики. Все эти факторы повышают инвестиционный интерес к российскому рынку, — сказал Алиев. — Снижение санкционных рисков, в дополнение к этому хорошие темпы роста экономики и устойчивые резервы положительно скажутся не только на фондовом рынке, но и на экономике в целом».

По его словам, уверенное восстановление экономики и снижение рисков санкций, а также глобальных рисков, в частности новых локдаунов, позволяют инвесторам более предсказуемо инвестировать в РФ, и с определенной долей уверенности можно сказать, что рост фондового рынка продолжится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, последние торги прошедшей недели (17 сентября) завершились для рубля не слишком удачно.