Париж, 20 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Главный тренер должен принимать решения, думая о том, что будет лучше для команды. Об этом 20 сентября заявил наставник французского ПСЖ Маурисио Почеттино, комментируя ситуацию с заменой Лионеля Месси в матче с «Лионом».

Mithcell Sauvare Маурисио Почеттино

«Иногда решения положительные, иногда нет. Но именно поэтому тренеры стоят рядом со скамейкой запасных, они должны принимать решения», — приводит слова Почеттино RMC.

Он рассказал, что после замены спросил у Месси, как он себя чувствует. Тот ответил, что с ним всё в порядке, никаких проблем нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Месси отказался пожать руку Почеттино после замены в матче шестого тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1).