Новосибирск, , 12:14 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время подведения предварительных итогов трёхдневного голосования сегодня, 20 сентября, напомнил, что следующая масштабная избирательная кампания ожидается в 2023 году — пройдут выборы главы региона. По его словам, чтобы она прошла на высоком организационном уровне, начинать к ней готовиться нужно уже сейчас, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Izbirkom54.nso.ru

«В первую очередь, поручаю министерству региональной политики проанализировать итоги этой кампании: и наши положительные наработки, и некоторые шероховатости, которые нужно зашлифовать. Чтобы в 2023 году у нас ещё на более высоком организационном и оперативном уровне все прошло, — сказал Травников. — Второе: минрегиону и министерству цифрового развития поручаю изучит опыт тех субъектов Российской Федерации, в которых в этом году голосование проходило в электронном виде. Я считаю, что через два года мы в обязательном порядке должны перейти на это удобный для жителей формат голосования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области пять партий преодолели пятипроцентный барьер.