Москва, 20 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Центральный банк РФ пытается сделать нежелательное кредитование невыгодным и непривлекательным для российских кредитных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о необходимости ограничить в РФ выдачу потребительских кредитов.

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«Речь идет о необеспеченных потребительских кредитах, именно по ним доля проблемной задолженности растет наиболее высокими темпами, — сказал Твердохлеб. — Вместе с тем именно они привлекательны и для заемщиков, и для банков из-за простоты и оперативности получения, низкого обеспечения и высоких процентных ставок. Пытаясь установить определенные ограничения именно в этом типе кредитования, Центральный банк проводит политику недопущения перегрева рынка потребительского кредитования. Это оправданно и разумно. Отнесение данных видов кредитов к высокой группе риска, введение повышенной нормы резервирования сделает нежелательное кредитование невыгодным и непривлекательным для кредитных организаций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что чем дальше в РФ будет раскручиваться цикл повышения ключевой ставки, тем тревожнее себя будут чувствовать заемщики.