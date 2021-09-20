Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В ямальском городе Лабытнанги 16-летний подросток на автомобиле врезался в стену дома. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.

Publicdomainpictures.net За рулём

Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 18 сентября 2021 года. По словам школьника, он приобрёл автомобиль отечественного производства с рук, для личного пользования.

Сейчас подростку грозит штраф за управление транспортом без водительских прав.