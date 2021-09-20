Тольятти, Самарская область, 20 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Битопливная версия Renault Logan будет представлена на авторынке России в ноябре 2021 года. Об этом сообщает Drom со ссылкой на главу «АТС-Авто» Алексея Сучкова.

(сс) dave_7 Renault Logan

Выпускаться модель, которая будет работать на бензине и метане, будет на предприятии Тольятти. Производить данную версию Logan будет компания «АТС-Авто», которая является партнером АвтоВАЗа по выпуску битопливной Lada Vesta CNG.

По словам Сучкова, новинка на данный момент проходит сертификацию. Автомобилю присвоят собственный бренд АТС и числовой индекс.

Реализация метановой версии Renault Logan будет осуществляться через салоны Renault. При этом на машину продолжит действовать гарантия французской компании.

Ранее в России были представлены Lada Vesta и Largus, которые могут работать на бензине и на метане.

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