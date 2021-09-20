Уфа, 20 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Восемь социальных объектов пока не подключены к отоплению в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Handmade-paradise.ru Без отопления

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По его словам, в Башкирии тепло уже подали в 99% социальных учреждений. При этом без отопления остаются восемь таких объектов: по одному объекту в Салаватском, Дуванском, Белорецком районах, три объекта в Уфе и два объекта в Ишимбайском районе. При этом причины неподачи тепла различные: завершение ремонта и выявленные дефекты при заполнении систем.

Он отметил, что в Башкирии четвертые сутки подряд сохраняется температура воздуха ниже +8°С.

В связи с этим Марзаев предложил с 21 сентября в регионе начать отопительный сезон и напомнил, что в настоящее время в Башкирии отопление подано в 40% многоквартирных жилых домов.