Петрозаводск, , 12:28 — REGNUM Партия «Единая Россия» и ее кандидаты одержали победу на выборах в Карелии, сообщили 20 сентября в республиканском избиркоме.

Здание Законодательного собрания Республики Карелия в Петрозаводске Semenov.m7

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По предварительным данным, на выборах депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва по федеральному избирательному округу на территории Карельского одномандатного избирательного округа «Единая Россия» получает 31,69% голосов избирателей. За лидером у карельских избирателей следует КПРФ — 16,01%, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 11,73%, ЛДПР — 9,77%, «Яблоко» — 7,47%, «Новые люди» — 7%. Остальные партии набрали в Карелии менее 5% голосов.

На выборах депутата Госдумы по Карельскому одномандатному округу №17 лидирует действующий депутат Госдумы Валентина Пивненко с 27,69% голосов. Ближайший конкурент «яблочиница» Эмилия Слабунова набирает 14,79%.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия VII созыва по единому избирательному округу, как и на думских выборах, побеждает «Единая «Россия», набирающая 28,96%. Далее идут КПРФ — 16,91%, СРЗП — 12,81%, ЛДПР — 9,86%, «Яблоко» — 8,54%, «Новые люди» — 6,35%, Партия пенсионеров — 5,6%, у остальных партий — менее 5%.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатным избирательным округам в 16 из 18 округов побеждают кандидаты от «Единой России», по одному победителю — у КПРФ и СРЗП.

По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии в выборах приняли участие 39,72% избирателей.

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