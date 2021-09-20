Москва, 20 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Москве ситуация с парковками в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) в сентябре 2021 года практически стала аналогична допандемийному периоду 2019 года. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Префектура Северо-Восточного административного округа Знак платной парковки в Москве

Так, большинство автомобилистов (61%) застают на парковке по 1−2 свободных места, 14% водителей находят 3−4 свободных места, 8% — пять и более мест. Затруднились ответить 17%.

Быстро в течение 5 минут находят парковочное место 25% автомобилистов. Ищут парковку 5−10 минут 37% опрошенных, 10−20 минут — 20%. Наматывают круги более 30 минут 5%. Чаше всего водители паркуют машины на период до 1 часа (38%).

Опрос проведен 1−17 сентября 2021 года. Опрошены 6000 жителей Москвы старше 18 лет, имеющих автомобиль.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Сергей Собянин предлагает запретить использование в Москве автомобилей и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями.

Читайте подробнее: Собянин предложил в десять раз повысить штраф для шумных автомобилистов