Калуга, 20 сентября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 100 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 сентября. Днём ранее, 19 сентября, в регионе было зарегистрировано 96 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 47 027 человек, 44 300 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 668 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.