Ташкент, , 12:06 — REGNUM За последние пять лет отношения Узбекистана и России вышли на новый беспрецедентный уровень. Об этом заявил 20 сентября первый замминистра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев, выступая на конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Ташкенте.

Россия и Узбекистан Mil.ru

«За семь месяцев этого года наш двусторонний товарооборот увеличился на 20%, несмотря на пандемию», — сказал Арзиев.

Он указал, что за этот период (пять лет), между Россией и Узбекистаном подписано инвестиционных соглашений на 25 миллиардов долларов.