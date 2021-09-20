ДНР, 26 мая, 2015, 15:30 — ИА Регнум. В понедельник, 25 мая, на Донетчине в результате ведения боевых действий погибли четверо солдат Вооруженных сил ДНР, трое — ранены. Об этом 26 мая на брифинге заявил заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, передает кореспондент ИА REGNUM.

politikus.ru Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

«Потери среди личного состава армии ДНР составили трое раненых и четверо убитых, среди мирного населения один человек ранен», — отметил Басурин.

По его словам, за прошедшие сутки ВС ДНР зафиксировали 41 факт нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. «Интенсивность обстрелов украинской стороной за прошедшие сутки увеличилась и составила 41 факт нарушения режима прекращения огня», — сказал Басурин.

Он также сообщил, что вчера на перегоне железной дороги Лутугино — Семейкино (под контролем ЛНР) украинская ДРГ подорвала тепловоз. «В результате работы украинской ДРГ 25 мая на перегоне Лутугино — Семейкино был подорван тепловоз. Под тепловозом сработало взрывное устройство, установленное на путях. Пострадавших нет, но движение поездов временно было приостановлено. Данный факт подтверждает работу украинских силовых структур по нарушению гражданской инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик», — подчеркнул заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР.

Сегодня же, 26 мая, спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погиб один украинский военнослужащий, пять солдат получили ранения.