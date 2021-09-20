Казань, 20 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с американским атакующим защитником О Джей Мэйо. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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Отмечается, что контракт с 33-летним баскетболистом рассчитан на один год. В новой команде игрока будет выступать под 24-м номером.

В 2008 году Мэйо был выбран «Миннесотой» на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим третьим номером, после чего его обменяли в «Мемфис».

С 2008 по 2016 год Мэйо выступал за такие клубы, как «Мемфис», «Даллас» и «Милуоки». В июле 2016 года его дисквалифицировали в НБА на два года за употребление наркотиков. Последние два сезона он играл за китайский клуб «Ляонин».