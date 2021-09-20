Белгород, 20 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Свыше 1,4 млрд рублей планируют выделить власти Белгородской области Единой транспортной компании, которая отвечает за работу общественного транспорта в Белгородской агломерации. Средства направят на покупку автобусов, сообщил 20 сентября на оперативном совещании замгубернатора и начальник департамента финансов и бюджетной политики региона Владимир Боровик.

Gradkostroma.ru Автобус

В областном правительстве обсудили поправки в бюджет 2021 года. Так, ЕТК получит 1,428 млрд рублей на закупку более 100 автобусов через департамент имущественных и земельных отношений, который станет основным учредителем предприятия.

«Автобусов не хватает, это расширение маршрутной сети, огромный запрос населения в Белгородской агломерации. 100 новых автобусов это первый шаг, но мы никого не собираемся оставлять без работы. Работы будет много», — подчеркнул врио губернатора Вячеслав Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, для белгородцев выбрали автобусы с кондиционерами.