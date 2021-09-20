* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:04 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус прилетел с официальным визитом в Кабул. Об этом 20 сентября сообщил афганский телеканал TOLOnews.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Who.int

Читайте также: ВОЗ: хаос в Кабуле нарушил поставки лекарств и угрожает здоровью детей

Планируется, что он проведёт встречу с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Главой темой встречи станет прекращение помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка из-за того, что все договоры были ранее заключены со старым правительством. Также глава ВОЗ затронет вопрос о возможности её возобновления.

Также по теме: Всемирный банк приостанавливает операции в Афганистане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью доктор Ахмед аль-Мандхари заявил о необходимости срочно поддержать работу служб здравоохранения по всему Афганистану.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ предупредила об угрозе роста заболеваемости COVID-19 в Афганистане