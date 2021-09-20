Кемерово, 20 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Кемеровской области школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет могут по «Пушкинской карте» (за счёт федерального бюджета) посещать 16 региональных учреждений культуры. В настоящее время идёт процесс включения в программу ещё около 40 театров, музеев, вернисажей, сообщил официальный телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Уточняется, что 1,5 тысячи билетов продано в Кузбассе по «Пушкинской карте» за две недели — на 800 тысяч рублей.

«Эти средства учреждения могут направить на развитие, смену имиджа, чтобы стать ещё более привлекательными для посетителей Кузбасса и других регионов. Важно, чтобы поход в учреждение культуры был не только данью традициям или необходимостью. Это должно быть свободным выбором и желанием ребят», — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что проектом «Пушкинская карта» в Кемеровской области могут воспользоваться 200 тысяч молодых людей.