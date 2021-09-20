Ярославль, 20 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Бойченко признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приговор Тутаевского городского суда.

Yarregion.ru Олег Бойченко (в центре) в Тутаеве

Как ранее сообщало ИА REGNUM чиновник обвинялся в получении взяток от директоров двух управляющих компаний в Тутаеве. Ежемесячно Бойченко получал по 50 тысяч рублей за «осуществление общего покровительства». Всего он получил около 950 тысяч рублей — такая сумма называется в решении Тутаевского городского суда по делам о даче взяток, возбужденным в отношении директоров тутаевских УК Алексея Коврижко и Галины Киселевой. Оба дела, кстати, были закрыты в связи с деятельным раскаяниям обвиняемых.

Самого Олега Бойченко задержали в 2019 году, около года он провел под стражей, но потом был выпущен под подписку о невыезде. Суд по делу о получении взяток начался в Тутаеве в декабре 2020 года, обвинительный приговор Олегу Бойченко был вынесен 17 сентября 2021 года.

Бывший заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере и по совокупности эпизодов приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также бывшему чиновнику назначен штраф в 7 миллионов рублей, плюс он лишен права занимать госдолжности еще 3 года. Олег Бойченко был взят под стражу прямо в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.