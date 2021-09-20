Пенза, 20 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 234 человек, накануне заболели 235 жителей. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 20 сентября в регионе всего зарегистрировали 68 168 заражений.

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Выздоровел за все время 56 841 житель, в том числе за сутки — 83 человека. Скончались с начала наблюдения 2502 ковид-пациента, из них за последние 24 часа — 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за минувшую неделю (13 — 19 сентября) умерли 114 жителей. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

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