Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Сотрудники ДПС ГИБДД нашли и задержали водителя внедорожника, который накануне вечером сбил на пешеходном переходе двух подростков и скрылся с места ДТП. Об этом 20 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Задержанный внедорожник, сбивший подростков

Напомним, ДТП произошло 19 сентября около 17:25 в центре Петербурга на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка. Водитель внедорожника Cadillac Escalade совершил наезд на шедших по разрешающему зелёному сигналу светофора 17-летнего молодого человека и 15-летнюю девушку. После чего водитель иномарки с места происшествия скрылся.

В результате ДТП девушка госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а молодой человек получил легкие травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой.

«Информация с приметами нарушителя была передана всем патрульным нарядам полиции. Рано утром 20 сентября разыскиваемый автомобиль был остановлен в Выборгском районе Петербурга на проспекте Мориса Тореза. Водитель внедорожника, 24-летний уроженец Всеволожска, и сам автомобиль доставлены в отдел ГИБДД Центрального района для административного расследования», — уточнил собеседник агентства.