Красногорск, , 12:00 — REGNUM На выборах в Московскую областную думу продолжает лидировать партия «Единая Россия». Такие данные предварительного голосования 20 сентября приводит Центральная избирательная комиссия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Речь идет о результатах по единому избирательному округу. После обработки 68,72% протоколов участковых избирательных комиссий «Единая Россия» улучшила свой результат с 43,13% до 43,6%. Следом идет КПРФ, на долю которой пока приходится 20,05%, хотя после обработки 64,64% этот показатель составлял 20,17%. Замыкает тройку лидеров ЛДПР, доля которой с 8,1% опустилась до 8,08%.

Также, по опубликованным сведениям, в законодательное собрание Подмосковья могут попасть еще две партии, которые проходят барьер в 5%. Партия «Справедливая Россия — За Правду» предварительно набирает 7,08%, партия «Новые люди» — 5,51%.

По мере подсчета голосов на выборах в Мособлдуму «Партия пенсионеров» все больше отдаляется от пятипроцентной планки — её показатель составил 4,57%.

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