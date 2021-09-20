Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 20 сентября отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации объединённых наций (ООН). Об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

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Сообщается, что на 24 сентября запланировано выступление грузинского премьер-министра в рамках сессии ГА ООН. Вместе с ним в Нью-Йорк отправятся министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава минобрнауки Михаил Чхенкели.

«В своём выступлении Ираклий Гарибашвили заострит внимание на вызовах, стоящих перед Грузией и международным сообществом, и на важности совместных усилий в процессе их решения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что сессия ГА ООН пройдёт с 21 по 27 сентября. Сообщается, что главной темой на ней будет ситуация в Афганистане.