Сеул, 20 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Док Хым предложил внести поправки к закону о защите животных, сообщает Yonhap News.

Собака

Цель данных поправок — сократить число несчастных случаев с домашними животными.

Известно, что депутат предложил выплачивать вознаграждение людям, которые сообщат о нарушении правил выгула и перевозки собак.

По мнению депутата, на улице собаки старше 3 месяцев должны находиться в наморднике, на поводке или приспособлении с фиксатором, позволяющим удерживать собаку.

Он также рекомендует повысить наказание для владельцев за нанесение увечий его собакой с нынешних 2 лет тюрьмы или 20 млн вон (~$16,8 тыс.) штрафа до 5 лет и 50 млн вон (~$42,1 тыс.). А в случае гибели жертвы — с нынешних 3 лет тюрьмы или 30 млн вон (~$25,2 тыс.) штрафа до 7 лет и 70 млн вон (~$58,9 тыс.).

Кроме того, Пак Док Хым советует ужесточить наказание для владельца собаки, если он сбегает с места происшествия или скрывает, что он является хозяином собаки, которая напала на человека или других животных.

Депутат подчеркнул, что за последние пять лет в Южной Корее зарегистрировано более 11 тыс. случаев госпитализации людей после нападения собак.