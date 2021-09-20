Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В Свердловской области выявлено около 10 нарушений на выборах 17−19 сентября. Об этом заявила на пресс-конференции глава регионального «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова.

Выборы 2021 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Ни одно из нарушений не повлияло на выборный процесс, считает Мерзлякова. Она назвала серьёзный только один случай. «В Железнодорожном районе один из сейф-пакетов был испорчен, имел повреждения. Избирательная комиссия признала голосование по бюллетеням из этого сейф-пакетах недействительным», — сказала глава центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию сообщили о возможном подкупе избирателей в Свердловской области.

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