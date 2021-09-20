Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Свердловской области выявлено около 10 нарушений на выборах 17−19 сентября. Об этом заявила на пресс-конференции глава регионального «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы 2021

Ни одно из нарушений не повлияло на выборный процесс, считает Мерзлякова. Она назвала серьёзный только один случай. «В Железнодорожном районе один из сейф-пакетов был испорчен, имел повреждения. Избирательная комиссия признала голосование по бюллетеням из этого сейф-пакетах недействительным», — сказала глава центра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полицию сообщили о возможном подкупе избирателей в Свердловской области.