Москва, 20 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Городские службы закончили гидротехнические работы по очистке и углублению акваторий 32 столичных пассажирских причалов. С речного дна убрали бытовой мусор и металлолом, а также углубили акваторию еще шести причалов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Наталья Комарова В Москве очистили акватории 32 пассажирских причалов

По его словам, загрязнение дна реки могло привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок, поэтому причалы нужно было привести в порядок.

Глава Комплекса городского хозяйства рассказал, что перед началом очистки акваторий водолазы тщательно обследовали дно.

«Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора, — отметил Петр Бирюков. — В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт».

Заместитель мэра добавил, что первые работы по очистке и углублению дна прошли еще в 2020 году, когда велась масштабная реконструкция причалов Северного речного вокзала. Теперь же специалисты Комплекса городского хозяйства очистили еще более трех десятков причалов, к которым в период навигации швартуются туристские теплоходы и суда речных служб.