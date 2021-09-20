Казань, 20 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 20 сентября зарегистрировали 26 486 случаев инфицирования коронавирусом, из них 54 — за прошедшие сутки. Данные об этом приводит общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Всего выздоровели 22 918 ковид-пациентов, скончались 716 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении шесть пациентов, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев выступил за усиление ограничительных мер в условиях роста выявляемых случаев заражения коронавирусом и увеличения стационарных больных. Он предложил «усилить фильтры» для возможности контролировать процесс.

Читайте также: Глава Чувашии предложил вернуть QR-коды для посещения кафе