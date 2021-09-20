Пермь, 20 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 20 сентября поручил своему заместителю Николаю Шишкину срочно выехать в Пермский университет. Там ему предстоит координировать деятельность правоохранительных органов, сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры.

Kremlin.ru Игорь Краснов

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Также по поручению Краснова Генпрокурора поставила ход расследования уголовного дела по факту стрельбы в вузе на контроль. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября студент открыл стрельбу в вузе. Погибли восемь человек.