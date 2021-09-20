Тамбов, 20 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области скончался ещё один пострадавший при столкновении после столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Сампурском районе, сообщил портал «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В 05:25 20 сентября на трассе Р-22 в Сампурском районе микроавтобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились четыре человека. Сообщалось о двух погибших, оба были пассажирами легковой машины. Третий пострадавший скончался при транспортировке в больницу.

По предварительным данным, пострадали девять человек.