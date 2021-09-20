Благовещенск, , 12:02 — REGNUM По итогам выборов 17−19 сентября в новом созыве Законодательного собрания Амурской области 20 мест из 27 займут представители партии «Единая Россия». Всего в региональном законодательном органе будут работать представители семи партий, рассказал глава региона Василий Орлов.

Единая Россия ЕР в Ярославсгой области

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Читайте также: На выборах в Заксобрание Приамурья большинство голосов у «Единой России»

«Впервые в Законодательном Собрании будет представлено семь политических партий. Это говорит о том, что общество заинтересовано в том, чтобы его интересы были представлены наиболее широко, и подтверждает честное проведение выборов», — отметил Василий Орлов.

По его словам, 18 мандатов «единороссы» получили в округах, ещё два — по партийному списку. Большинство мест в Заксобрании налагает на «Единую Россию» дополнительную ответственность за принимаемые решения, отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на выборах в региональный законодательный орган победила «Единая Россия» с результатом 34,41% голосов. Второе место — у КПРФ, за которую проголосовали 20,99% избирателей.