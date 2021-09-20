Rivian начал выпускать конкурента Tesla Cybertruck
Иллинойс, США, 20 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Американский производитель электромобилей Rivian Automotive (Rivian) начал производство электропикапа R1T, который станет конкурировать с Tesla Cybertruck. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Rivian R1T 2022 года станет первым серийным электрическим грузовиком, который появится на рынке США. По своим размерам R1T занимает среднее положение между среднеразмерным пикапом Chevy Colorado и полноразмерным Ford F-150.
На каждое колесо новинки установлены электромоторы, которые в сумме выдают 835 л. с.
«После месяцев выпуска предсерийных автомобилей сегодня утром наш первый клиентский автомобиль сошел с производственной линии! Коллективные усилия нашей команды сделали этот момент возможным», — приводит пресс-служба слова главы Rivian Ар Джея Скаринджа.
Производство модели налажено на предприятии в Нормале (штат Иллинойс).
Ранее компания Hennessey Performance Engineering представила свою версию пикапа Ford F-150 под названием Venom 775 F-150.
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