Иллинойс, США, 20 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Американский производитель электромобилей Rivian Automotive (Rivian) начал производство электропикапа R1T, который станет конкурировать с Tesla Cybertruck. Об этом сообщает пресс-служба компании.

RJ Scaringe Rivian R1T

Rivian R1T 2022 года станет первым серийным электрическим грузовиком, который появится на рынке США. По своим размерам R1T занимает среднее положение между среднеразмерным пикапом Chevy Colorado и полноразмерным Ford F-150.

На каждое колесо новинки установлены электромоторы, которые в сумме выдают 835 л. с.

«После месяцев выпуска предсерийных автомобилей сегодня утром наш первый клиентский автомобиль сошел с производственной линии! Коллективные усилия нашей команды сделали этот момент возможным», — приводит пресс-служба слова главы Rivian Ар Джея Скаринджа.

Производство модели налажено на предприятии в Нормале (штат Иллинойс).

Ранее компания Hennessey Performance Engineering представила свою версию пикапа Ford F-150 под названием Venom 775 F-150.

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