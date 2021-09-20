Москва, 20 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Гречки в России запасено достаточно, дефицит этой крупы исключён. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Александр Погожев ИА REGNUM Комбайн собирает урожай на гречневом поле

В министерстве указали, что в этом году увеличили посевные площади под гречиху на 12,1% — до 975,9 тыс. га. Около 30% площадей убрали к 16 сентября, уборка урожая продолжается.

«Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена», — говорится в сообщении.

Объёмы производства превышают спрос перерабатывающих предприятий, внутренний рынок будет полностью обеспечен гречкой, добавили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на гречку в российских магазинах этим летом превысили 100 рублей за 1 кг. Таких высоких цен не было с 2011 года.

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