Канберра, 20 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 20 сентября, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона будет в центре внимания его встречи с президентом США Джо Байденом и другими мировыми лидерами во время его поездки в Вашингтон. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Clrdms Скотт Моррисон

Напомним, что на этой неделе Моррисон проведет переговоры с Байденом и лидерами Индии и Японии, которые приедут на саммит по безопасности Quad.

Перед отъездом Моррисон подчеркнул, что его визит направлен на «обеспечение безопасности австралийцев» и поддержание региональной безопасности.

«Мы работали вместе на протяжении многих лет, чтобы противостоять угрозе терроризма здесь, на наших собственных берегах, работая с нашему партнерами по всему миру. И во все более нестабильном мире мы обязаны обеспечивать безопасность австралийцев, а также наши национальные интересы, мир и стабильность в нашем регионе», — заявил премьер-министр страны.