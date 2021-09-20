Уфа, 20 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Заморозки до —6°С ожидаются в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

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Сообщается, что ночью и утром 21 сентября в республике температура воздуха может понизиться до —6°С, днем воздух может прогреться до +13°С. На некоторых автодорогах ночью и утром может быть туман и видимость до 500 метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создадут штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.