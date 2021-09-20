Киев, 20 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. С понедельника, 20 сентября, на территории Украины начали действовать новые карантинные правила, связанные с пандемией коронавируса. Об этом ранее сообщило правительство страны.

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По постановлению правительства Украины, с сегодняшнего дня в стране вводятся «желтые» и «зеленые» COVID-сертификаты, каковые являются свидетельством о вакцинации.

При этом «желтый» сертификат будет выдаваться на 120 дней тем, кто получил первый компонент вакцины от COVID-19, а «зеленый», срок действия которого составит один год, полностью прошедшим вакцинацию. Помимо того, в сертификате могут содержаться действующие 72 часа данные об отрицательном результате теста на коронавирус или сведения о перенесенном заболевании.

Отметим, указанные нововведения начали действия после перехода Украины в «желтую» зону карантина, при которой ограничено число посетителей фитнес-центров и участников массовых мероприятий, а в кино и театрах наполненность залов не должна превышать 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 2265 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.