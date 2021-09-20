Барнаул, 20 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В связи с похолоданием, в Сибири большинство городов, которые обслуживает Сибирская генерирующая компания (СГК) уже приняли решение о начале отопительного сезона. Как сообщает 20 сентября пресс-служа СГК, в Барнауле и Абакане включение тепла начнется завтра.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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«Между тем, по состоянию на 20 сентября, заявки о подключении к теплоснабжению в индивидуальном порядке подали 533 дошкольных и школьных учреждений: Новосибирск — 313, Красноярск — 188 и Барнаул — 32. Это составляет 17% от общего количества этих заведений во всех городах присутствия СГК.

Заявки на досрочное подключение подали 102 лечебных учреждения: Новосибирск — 65, Красноярск — 32, Барнаул — 5, это 8,7% от всех объектов сферы», — пояснили энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям.

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