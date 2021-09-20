Москва, 20 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. На выборах в Госдуму РФ по итогам обработки 90% протоколов партия «Единая Россия» набирает 49,66% голосов, КПРФ — 19,56%, ЛДПР — 7,51%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

Cikrf.ru Выборы в ГД РФ

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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, «Справедливая Россия — За правду» заручилась поддержкой 7,38% избирателей, «Новые люди» — 5,33%.

Предварительно, пятипроцентный барьер для прохождения в Госдуму преодолели пять партий.

Далее следует Партия пенсионеров с результатом 2,51%, «Коммунисты России» (1,31%) и «Яблоко» (1,16%). Остальные шесть партий, принимавших участие в выборах, набирают меньше одного процента голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму восьмого созыва в России проходили в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Кроме того, в единый день голосования состоялось прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.