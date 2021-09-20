Цхинвал, 20 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Южной Осетии 20 сентября отмечают 31-ю годовщину со дня образования республики. Об этом сообщает агентство «Рес».

Alaniamil.org Генеральная репетиция военного парада в Цхинвале в честь Дня республики 2017 году

По данным журналистов, в Цхинвале по случаю Дня республики прошел военный парад. На нём, кроме руководства Южной Осетии, присутствовали делегации из России, Сирии, Абхазии, ДНР и ЛНР.

«20 сентября 1990 года народные депутаты единогласно проголосовали за создание суверенной государственности Южной Осетии. Принятое решение ознаменовало коренной поворот в истории нашего народа — поворот к свободе и независимости», — сказал во время парада президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Он подчеркнул, что суверенитет был нужен для защиты от «произвола» со стороны Грузии. Также Бибилов поблагодарил Россию, которая помогла югоосетинскому народу «выстоять» в августе 2008 года, когда грузинская армия напала на Цхинвал.

Стоит отметить, что в Южной Осетии по случают Дня республики объявили четыре выходных дня с 19 по 22 сентября.