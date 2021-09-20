Чебоксары, 20 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выступил за усиление ограничительных мер в условиях роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и увеличения количества стационарных больных. Он предложил «усилить фильтры» для возможности контролировать процесс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Интерьер кафе

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Руководитель республики на планёрке в правительстве поднял вопрос о ситуации с коронавирусом. По его словам, «как и ожидалось», ситуация вызывает напряжение из-за увеличения числа больных.

«Мы это ожидали в связи с началом учебного процесса, и наша задача — удержать ситуацию. […] Чтобы контролировать, на мой взгляд, нам надо подумать всё-таки в течение этой недели о том, каким образом усилить фильтры, которые дают нам возможность контролировать процесс и ставить барьер перед распространением болезни. Давайте подумаем о применении QR-кодов при посещении учреждений общественного питания, культуры, массовых мероприятий. Потому что на сегодняшний день количество вакцинированных уже достаточно большое», — предложил Олег Николаев.

Он также напомнил, что система QR-кодов также даёт возможность участникам процесса запустить программу лояльности и стимулирования.

Отметим, что QR-код получают те, кто сделал прививку от COVID-19. В июле в Чувашии на объектах общественного питания стали создаваться свободные от COVID-19 зоны, однако эта идея не получила массового распространения.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным министерства здравоохранения Чувашии (на 15 сентября), к вакцинации от COVID-19 приступили более 311 тыс. жителей республики. Власти заявляют, что «проблем с поставками вакцины не наблюдается».