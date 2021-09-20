Глава Чувашии предложил вернуть QR-коды для посещения кафе
Чебоксары, 20 сентября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев выступил за усиление ограничительных мер в условиях роста числа выявляемых случаев заражения коронавирусом и увеличения количества стационарных больных. Он предложил «усилить фильтры» для возможности контролировать процесс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Руководитель республики на планёрке в правительстве поднял вопрос о ситуации с коронавирусом. По его словам, «как и ожидалось», ситуация вызывает напряжение из-за увеличения числа больных.
Он также напомнил, что система QR-кодов также даёт возможность участникам процесса запустить программу лояльности и стимулирования.
Отметим, что QR-код получают те, кто сделал прививку от COVID-19. В июле в Чувашии на объектах общественного питания стали создаваться свободные от COVID-19 зоны, однако эта идея не получила массового распространения.
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным министерства здравоохранения Чувашии (на 15 сентября), к вакцинации от COVID-19 приступили более 311 тыс. жителей республики. Власти заявляют, что «проблем с поставками вакцины не наблюдается».