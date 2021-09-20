Канберра, , 11:53 — REGNUM «Дипломатический резонанс» в связи с решением Австралии приобрести атомные подводные лодки после заключения с США и Великобританией военного союза AUKUS ощущается во всем мире. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Напомним, что после создания альянса AUKUS Австралия впервые в истории обзаведется своим собственным атомным подводным флотом. Отмечается, что ядерного оружия на подлодках размещено все же не будет.

Так, официальный Париж уже назвал AUKUS «ударом в спину», поскольку Австралия разорвала контракт с Францией о строительстве других подлодок. Вместо этого Канберра получит суда от Великобритании, а США предоставят технологии для их развития.

Официальные представители США со своей стороны отвергли жалобы Франции, заявив, что «так работает международная дипломатия».

В Китае военный союз назвали следованием «ментальности Холодной войны».

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