Симферополь, , 11:41 — REGNUM Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации на территории Республики Крым состоялись, об этом в соцсетях написал глава региона Сергей Аксёнов 20 сентября.

Выборы Rk.gov.ru

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«Избирательный процесс был максимально открытым, конкурентным и легитимным, безопасность всех его участников обеспечивалась на самом высоком уровне», — написал глава Крыма.

Он уточнил, что итоговая явка в регионе на трёхдневное голосование составила 49,75%.Большинство голосов по партийному списку в регионе получила «Единая Россия» — 63,33%, кандидаты от «ЕР» победили и во всех трех мажоритарных округах.

«Еще раз благодарю всех избирателей за доверие и политическую зрелость, за активное участие в голосовании. Уверен, что наш народ сделал достойный выбор. Отдельные слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам силовых структур, всем, кто принял участие в подготовке и проведении голосования. Мы еще раз продемонстрировали всему миру наше единство и гражданскую ответственность», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава крымского избиркома сообщил об отмене результатов голосования по одному из участков из-за грубых нарушений выборного законодательства.