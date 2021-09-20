Лос-Анджелес, США, 20 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Работа над устранением ошибок серверов игры Apex Legends может занять несколько дней. Об этом 20 сентября сообщило издание PC Gamer.

Постер компьютерной игры Apex Legends

По словам разработчиков, они всё ещё регулярно наблюдают ошибки с отключением игроков от серверов. Вероятнее всего, геймерам придётся ждать исправления до 22 сентября 2021 года — в этот день выйдет следующий масштабный патч.

Добавим, что Apex Legends — это популярная «королевская битва» от американской студии Respawn Entertainment. Игра является сюжетным спин-оффом франшизы Titanfall.