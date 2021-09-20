Ольгинский район, Приморский край, 20 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. В Приморье проводят доследственную проверку по факту обнаружения в водопаде тела туриста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В воде

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Установлено, что 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе. Молодые люди разбили лагерь возле водопада «Дивный».

Поздним вечером, в темноте один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз. Больше живым его не видели.

Через два дня его тело было обнаружено в реке. Разрабатывается версия, что мужчина оступился, упал, ударился головой о камни и утонул.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб в западной части Путоранского заповедника, в так называемой Земле водопадов.