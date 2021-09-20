Санкт-Петербург, 20 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Результаты избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ были не сколько предсказуемы, сколько прогнозируемы, считает доктор политических наук, профессор СЗИУ РАНХиГС Инна Ветренко. По ее словам, этому способствовали социологические опросы в период кампании, а также экзитполы в каждый из трех дней голосования. По итогам выборов политический ландшафт России претерпит определенные изменения.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ

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«Не произошло неожиданностей, потому что в Государственную думу вошли четыре парламентские партии. Но есть одна очень интересная тенденция. Видимо, удастся пройти в Государственную думу еще одной, пятой, партии — «Новые люди». Как избиратель и эксперт, могу сказать, что чем больше политических партий, тем это лучше. Нужно будет уметь договариваться, выстраивать отношения, то есть немножко менять политический ландшафт», — пояснила собеседница агентства.

Инна Ветренко объясняет относительный успех партии «Новые люди» тем, что у избирателя действительно сформировался запрос на новые лица.

«Избиратели немного устали от лидеров партий, более 20 лет не меняющих свои диспозиции, от основного состава партий, которые тоже фактически неизменны — костяк все эти годы остается прежним. Избиратели проголосовали за партию, которая на их запрос дала четкий ответ-маркер — мы новые люди», — пояснила Ветренко.

Что касается явки, то по мнению собеседницы ИА REGNUM, по стране она была неплохой. Особенно высокой она была в семи регионах, которые попали в число тех, где шло онлайн-голосование.

«Это позволило очень увеличить явку. Но явка еще зависит не только от наличия или отсутствия онлайн-голосования, но и от того, насколько интересно, продуманно идет кампания со стороны самих кандидатов. К сожалению, в двух регионах, Владимирской области и Санкт-Петербурге, явка низкая, и причиной является то, что сами кампании были очень вялые. Не сумели сформировать интересную повестку кандидаты и партии, заинтересовать избирателя. Соответственно, он не очень активно шел голосовать. К тому же в этих регионах не было онлайн-голосования, поэтому определенные половозрастные группы были утеряны как избиратели, а могли бы проголосовать онлайн», — сказала Инна Ветренко.

Что касается нарушений, то по словам эксперта, их больше всего было допущено в Санкт-Петербурге.

«Это нарушения двух типов. Во-первых, которые шли от участковых избирательных комиссий, их некомпетентности, сговора с определенными кандидатами и отсутствия нужного технического обеспечения. Во-вторых, действия самих кандидатов и конкурентов кандидатов. Это вбросы, «карусели», которые были организованы. С этим еще предстоит разобраться», — подытожила собеседница агентства.