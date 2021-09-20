Москва, 20 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам IV Международного форума онкологии и радиологии, сообщается на сайте Кремля.

Oncoportal.net Онкология

Президент подчеркнул, что в непростых условиях, связанных с распространением коронавируса, нужно обеспечить устойчивую работу системы онкологической помощи, эффективную раннюю диагностику и лечение рака.

«Нынешний форум, приуроченный к 150-летию основателя русской онкологической школы Петра Герцена, послужит развитию новых идей в онкологии, актуальных на сегодняшний день», — отметил Путин и пожелал участникам плодотворных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный форум онкологии и радиотерапии проходит 20−24 сентября в Москве в Центре международной торговли с онлайн-трансляцией заседаний.

Читайте подробнее: Минздрав назвал число заболевших раком жителей России в 2020 году