Барнаул, 20 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители Барнаула во время голосования за депутатов Госдумы и краевого парламента, определились также с местом расположения стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает 20 сентября пресс-служба мэрии города, её установит в Нагорном парке.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

За этот вариант проголосовали 75 221 горожан. Всего же выбирали место для установки стелы «Город трудовой доблести» 146 тысяч жителей краевой столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.

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