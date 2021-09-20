«Город трудовой доблести»: Барнаул определился с местом для стелы
Барнаул, 20 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Жители Барнаула во время голосования за депутатов Госдумы и краевого парламента, определились также с местом расположения стелы «Город трудовой доблести». Как сообщает 20 сентября пресс-служба мэрии города, её установит в Нагорном парке.
За этот вариант проголосовали 75 221 горожан. Всего же выбирали место для установки стелы «Город трудовой доблести» 146 тысяч жителей краевой столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Одно из условий для городов, получивших высокое звание, — установка стелы с изображением герба города и текстом указа президента Российской Федерации.
Читайте также: В Барнауле голосуют ещё и за место для стелы «Город трудовой доблести»