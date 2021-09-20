Батуми, Грузия, 20 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В акватории Батуми планируется создать несколько искусственных островов. Об этом на телеканале «Имеди» сообщил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

(сс) Vicuna R Пляж Батуми

«Мы договорились с конкретной инвестиционной группой, что в Батуми будет построен искусственный архипелаг. Предусмотрены довольно большие вложения», — сказал Рижвадзе.

Он отметил, что в уже 2021 году будут начаты исследования, связанные с проектом. Если его признают экономически целесообразным, то начнётся строительство островов с привлечением зарубежных специалистов. Таким образом планируется создать новый туристический объект в Аджарии.

Стоит отметить, что власти Грузии на протяжении нескольких лет поощряли развитие туристической отрасли в стране. В результате экономика республики стала сильно зависеть от этого сектора. Пандемия в 2020 году привела к остановке туризма, что вызвало экономический кризис в Грузии.