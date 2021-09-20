США, 20 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Автор Kotaku Люк Планкетт столкнулся с необычной проблемой — спортивная видеоигра Madden NFL 22 определяет его имя как «нецензурную лексику». Об этом журналист рассказал 20 сентября.

Commons.wikimedia.org Ненормативная лексика

По словам Планкетта, при создании персонажа его нельзя назвать реальным именем журналиста — игра блокирует использование этой фамилии. С подобной проблемой столкнулись и другие геймеры. В частности, Madden NFL 22 оценивает как «нецензурную лексику» и фамилию Симпсон.

Напомним, что Madden NFL 22 — это видеоигра-симулятор американского футбола. Её релиз состоялся 20 августа 2021 года.