Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Югре участники и наблюдатели больших выборов высоко оценили новую систему видеонаблюдения за голосованием в регионе. Об этом сообщает региональный информационный центр «Югра».

Пресс-служба избиркома ХМАО Центр общественного наблюдения.ХМАО

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Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе с 17 по 19 сентября на 567 участках велось видеонаблюдение за ходом голосования на выборах в Госдуму РФ, думу Тюменской области и региональный парламент. Под круглосуточным наблюдением были участки, где суммарно зарегистрированы более 87% избирателей. В отдалённых районах использовались видеорегистраторы с возможностью записи на съёмный носитель.

Видеонаблюдение за выборами в режиме онлайн обеспечивал Центр общественного наблюдения. Наблюдатели отмечают, что в центр поступило 28 обращений, на которые оперативно отреагировали благодаря записи выборного процесса. Эксперты также отметили высокое качество видеотрансляций.