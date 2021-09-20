Москва, , 11:32 — REGNUM В Совфеде рады совпадению ощущений от проведения выборов с ощущением международных наблюдателей, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Константин Косачев Council.gov.ru

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«Горды за страну, задача сложнейшая. Отрадно, что совпали ощущения ваши и наши. Ваше мнение — важно», — отметил вице-спикер Совфеде Константин Косачёв в ходе встречи с международными наблюдателями.

«Мы гордимся, как нам удалось в этом году выборы провести без серьезных сбоев, без внутренних конфликтов», — заявил сенатор.

Он сообщил, что в России стали проводить выборы «с кратным запасом прочности».

Ранее Европарламент принял доклад, где говорилось о готовности признать выборы в России нелегитимными.

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Косачёв ожидает реакции наблюдателей от ПАСЕ, а также аргументов по поводу ситуации с наблюдателями от БДИПЧ ОБСЕ.

«Мы готовы к профессиональному — в хорошем смысле слова, техническому разбору всех аспектов нашей кампании», — подчеркнул сенатор.