Горно-Алтайск, 20 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 20 сентября по высокогорным районам ожидается усиление ветра до 28−33 метров в секунду.

Галина Жолонковская Ветер

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В связи с этим жителей предупредили о высоком риске нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения.

«В результате порывов ветра возможно разрушение слабо закрепленных конструкций и деревьев», — отметили в управлении.

Гражданам рекомендовано переждать непогоду в капитальном строении, обходить деревья и рекламные щиты.